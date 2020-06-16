Андрей Клычков: «Мост Дружбы откроют 3 августа» Губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос подписчиков во время эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «В ближайшие два дня будет укладываться выравнивающий слой асфальта, идёт монтаж ограждений, мы регулярно выезжаем на мост и контролируем. Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой». Также Андрей Клычков сообщил, что реконструкция Красного моста начнётся только после сдачи моста Дружбы

Андрей Клычков: «Я думаю, что в ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры. Их организует администрация города Орла. Но до момента открытия моста Дружбы никаких работ проводиться не будет». Ранее Андрей Клычков сообщил о проверке хода работ на мосту Дружбы.





Артемий Лукьянчиков

15 июня 2020 года



