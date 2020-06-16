Иван Залогин: «Я думаю, что до своего пика в регионе мы дошли» Глава департамента здравоохранения Орловской области в ходе брифинга попытался объяснить ухудшение статистики по заболевшим COVID-19.





Один из вопросов, поступивших от журналистов региональных СМИ, звучал так: почему, на ваш взгляд, статистика по заболевшим в регионе не улучшается?



Иван Залогин: «Действительно, мы видим, что в один день у нас выше сотни, в другой день – ниже. Те скачки, которые у нас были на прошлой неделе, мы их себе объясняли массовым обследованиям по очагам – Областная больница у нас фигурировала, были проблемы с Кромской ЦРБ, кроме того сегодня это уже не медицинские организации. Я думаю, что до своего пика в регионе мы дошли, и ожидаем, по мнению наших эпидемиологов, что количество заболевающих пойдет на спад. Изначально Москва нам добавляла статистику, мы шли с опозданием на пару недель от Брянска, от Тульской области, они достаточно устойчиво на протяжении нескольких недель регистрировали у себя свыше 120-130, сейчас они регистрируют меньше – 80-90, но идет такой планомерный спад. Но почему у нас в один день больше сотни, а в другой меньше – не могу объяснить. Если в больницу поступили 50 человек с подозрением на ковид и у них подтверждаются мазки, вот вам сразу 50. Если тут же отработали контакты, и по каждому из этих 50-ти добавился хотя бы один положительный, вот вам уже цифра 100. Я думаю, эпидемиологи этой темой занимаются и информацией с нами поделятся».

На сегодняшний день в Орловской области 110 новых случаев COVID-19.



Всего в регионе выявлен 3791 случай с начала наблюдений. Число больных в настоящее время – 1969. Пять человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Выздоровели – 1783. Умерло 39 человек.





Орловское Информбюро

16 июня 2020 года



