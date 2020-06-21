Карта распространения COVID-19 в Орловской области

На сегодня в регионе подтверждено 60 новых случаев COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба на 21 июня в регионе зарегистрировано 4128 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в Орловской области составило 1900 человек, выздоровели 2183 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1923 жителей Орла, 501 зараженный – городе Мценске и Мценском районе, 392 – в Орловском районе, 117 – в Болховском районе;



- 97 – в Ливнах, 93 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 87 – в Новодеревеньковском районе, 85 – в Хотынецком районе, 71 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 60 – в Верховском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 55 – в Кромском районе, по 51 – в Знаменском и Глазуновском районах;



- 49 – в Ливенском районе, 47– в Покровском районе, 45 – в Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, по 33 – в Троснянском и Должанском районах, 28 – в Залегощенском районе, 20 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.

