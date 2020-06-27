Сегодня – День молодежи Праздник отмечается в России еще со времен Советского Союза.





Традиционно в этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния. В связи с ограничениями по коронавирусу в этом году отменены массовые мероприятия. Режим повышенной готовности на Орловщине продлен до 16 июля.





Орловское Информбюро

27 июня 2020 года



