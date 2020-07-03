Карта распространения COVID-19 в Орловской области

В регионе выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба на 3 июля в Орловской области зарегистрированы 4610 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1513 человек, выздоровели 3028 человек. 69 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2169 жителей Орла, 531 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 466 – в Орловском районе, 130 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 103 – в Дмитровском районе, 101 – в Урицком районе, 92 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 65 – в Верховском районе, 63 – в Кромском районе, 62 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 52 – в Малоархангельском районе, 49 – в Покровском районе, по 36 – в Колпнянском, Троснянском и Должанском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.





Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.