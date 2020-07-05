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Распространение коронавирусной инфекции в Орловской области

Общее число больных составило 1461 человек, выздоровели 3150 человек. 73 пациента скончались.


По информации федерального оперативного штаба с начала наблюдений в Орловской области зарегистрированы 4684 случая заболевания коронавирусом. По состоянию на 5 июля в регионе подтверждены 40 новых случаев COVID-19.
 
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2213 жителей Орла, 538 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 477 – в Орловском районе.
 
- 132 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 104 – в Дмитровском районе, 103 – в Урицком районе.
 
- 92 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 67 – в Верховском районе, 64 – в Кромском районе, 63 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах.
 
- 49 – в Покровском районе, 37 – в Должанском районе, по 36 – в Колпнянском и Троснянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.



 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
5 июля 2020 года
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