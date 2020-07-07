Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн Соответствующие изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.





Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно. Необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ. Заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов. Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении. Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно только на одно транспортное средство. Изменить сведения о транспортном средстве можно, подав новое заявление. Актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах. Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года. До этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки , используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ. Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

7 июля 2020 года



