среда 8.07.2020 17:25:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

«Ох, лето красное! любил бы я тебя…»

Накануне на Орловщине была аномально жаркая погода. И по прогнозу синоптиков она еще вернется. Медики дают советы, как пережить жару.


7 июля термометры показывали до 35 градусов тепла. Такая жара может быть большим стрессом для человека. Медики в такие дни рекомендуется пить до двух литров воды и пересмотреть свой рацион - стоит отдавать предпочтение овощам, фруктам и легким блюдам. С 10 до 16 часов лучше находиться в помещении. А если необходимо выйти на солнце, то стоит подумать о гардеробе. В одежде стоит предпочесть хлопковые, льняные и вискозные ткани светлых цветов. Обувь - на низком каблуке. И желательно иметь головной убор.

Если вы, находясь на улице в жару, почувствовали себя плохо, первым делом нужно уйти в тень. Можно использовать влажные салфетки, чтобы протереть ими лицо и шею.

Еще одно спасение при жаркой погоде - купание в водоемах. Однако в региональном управлении МЧС сразу предупреждают: на воде необходимо соблюдать правила безопасности и оценивать свои силы. Купаться нужно только в оборудованных местах, не заплывать за буйки. Купаться в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Если вы пришли на пляж всей семьей, следите за своими детьми.

Страдают в жару и животные. В орловском Детском парке в настоящее время содержатся более 23 видов животных. И, даже несмотря на то, что большинство из них теплолюбивые, они не прочь поплавать или отдохнуть в прохладном месте. Смотрители следят, чтобы у животных был доступ к воде, предлагают и охлажденные фрукты и даже мороженое.

В Орловском гидрометцентре нам пояснили, что установившаяся в регионе жара связана с мощным антициклоном. Однако уже в ближайшие сутки погода изменится. Как рассказал руководитель орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются грозы. При грозах ожидается ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит 17-21 градус, в дневные часы 21-26.

Тем не менее, лето продолжается. И по прогнозам гидрометцентра России, июль будет достаточно жарким.


Юлия Опанасюк
8 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.