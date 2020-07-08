«Ох, лето красное! любил бы я тебя…» Накануне на Орловщине была аномально жаркая погода. И по прогнозу синоптиков она еще вернется. Медики дают советы, как пережить жару.





7 июля термометры показывали до 35 градусов тепла. Такая жара может быть большим стрессом для человека. Медики в такие дни рекомендуется пить до двух литров воды и пересмотреть свой рацион - стоит отдавать предпочтение овощам, фруктам и легким блюдам. С 10 до 16 часов лучше находиться в помещении. А если необходимо выйти на солнце, то стоит подумать о гардеробе. В одежде стоит предпочесть хлопковые, льняные и вискозные ткани светлых цветов. Обувь - на низком каблуке. И желательно иметь головной убор.



Если вы, находясь на улице в жару, почувствовали себя плохо, первым делом нужно уйти в тень. Можно использовать влажные салфетки, чтобы протереть ими лицо и шею.



Еще одно спасение при жаркой погоде - купание в водоемах. Однако в региональном управлении МЧС сразу предупреждают: на воде необходимо соблюдать правила безопасности и оценивать свои силы. Купаться нужно только в оборудованных местах, не заплывать за буйки. Купаться в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Если вы пришли на пляж всей семьей, следите за своими детьми.



Страдают в жару и животные. В орловском Детском парке в настоящее время содержатся более 23 видов животных. И, даже несмотря на то, что большинство из них теплолюбивые, они не прочь поплавать или отдохнуть в прохладном месте. Смотрители следят, чтобы у животных был доступ к воде, предлагают и охлажденные фрукты и даже мороженое.



В Орловском гидрометцентре нам пояснили, что установившаяся в регионе жара связана с мощным антициклоном. Однако уже в ближайшие сутки погода изменится. Как рассказал руководитель орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в ближайшие сутки в Орловской области прогнозируются грозы. При грозах ожидается ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит 17-21 градус, в дневные часы 21-26.



Тем не менее, лето продолжается. И по прогнозам гидрометцентра России, июль будет достаточно жарким.





Юлия Опанасюк

8 июля 2020 года



