Возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом

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Возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и ОрломПродажа ж/д билетов была временно приостановлена в связи с восстановительными работами после схода грузового состава на участке Лазарево – Щекино в Тульской области, сообщает пресс-служба РЖД.
Продажа билетов осуществляется на все поезда, кроме:
- отправившийся 11 июля:
- № 84 Адлер – Москва;
- отправившиеся 12 июля:
- № 741 Москва – Белгород,
- № 109 Москва – Анапа,
- № 57 Москва – Старый Оскол,
- № 141 Москва – Курск,
- № 71 Москва – Белгород,
- № 83 Москва – Адлер,
- № 120 Белгород – Дача Долгорукова,
- № 82 Белгород – Санкт-Петербург,
- № 142 Курск – Москва,
- № 72 Белгород – Москва;
- отправившиеся 13 июля № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.
Перечисленные поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту.
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.
Напомним, в Щёкинском районе Тульской области на перегоне станции Щёкино – Лазарево сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения – 112» в воскресенье, 12 июля, в 15 часов 5 минут.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тульской области, с рельсов сошли вагоны с окатышами. Пострадавших нет. Розлива топлива тоже нет.
В связи с аварией, была временно приостановлена продажа ж/д билетов
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Орловское Информбюро
13 июля 2020 года