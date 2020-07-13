понедельник 13.07.2020 12:41:16 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом

Продажа ж/д билетов была временно приостановлена в связи с восстановительными работами после схода грузового состава на участке Лазарево – Щекино в Тульской области, сообщает пресс-служба РЖД.


Продажа билетов осуществляется на все поезда, кроме:
 
  • отправившийся 11 июля:
  • № 84 Адлер – Москва;
  •  отправившиеся 12 июля:
  • № 741 Москва – Белгород,
  • № 109 Москва – Анапа,
  • № 57 Москва – Старый Оскол,
  • № 141 Москва – Курск,
  • № 71 Москва – Белгород,
  • № 83 Москва – Адлер,
  • № 120 Белгород – Дача Долгорукова,
  • № 82 Белгород – Санкт-Петербург,
  • № 142 Курск – Москва,
  • № 72 Белгород – Москва;
  • отправившиеся 13 июля № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.
Перечисленные поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту. 
 
Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
 
ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, в Щёкинском районе Тульской области на перегоне станции Щёкино – Лазарево сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Сообщение об этом  поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения – 112» в воскресенье, 12 июля, в 15 часов 5 минут.
 
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тульской области, с рельсов сошли вагоны с окатышами. Пострадавших нет. Розлива топлива тоже нет.

В связи с аварией, была временно приостановлена продажа ж/д билетов.



Орловское Информбюро
13 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.