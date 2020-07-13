Возобновлена продажа билетов на пассажирские поезда между Тулой и Орлом

Продажа ж/д билетов была временно приостановлена в связи с восстановительными работами после схода грузового состава на участке Лазарево – Щекино в Тульской области, сообщает пресс-служба РЖД.

Продажа билетов осуществляется на все поезда, кроме:

отправившийся 11 июля :

: № 84 Адлер – Москва;

отправившиеся 12 июля :

: № 741 Москва – Белгород,

№ 109 Москва – Анапа,

№ 57 Москва – Старый Оскол,

№ 141 Москва – Курск,

№ 71 Москва – Белгород,

№ 83 Москва – Адлер,

№ 120 Белгород – Дача Долгорукова,

№ 82 Белгород – Санкт-Петербург,

№ 142 Курск – Москва,

№ 72 Белгород – Москва;

отправившиеся 13 июля № 720 и 744 Белгород – Москва – по всему маршруту.

Перечисленные поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД": 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства.





Напомним, в Щёкинском районе Тульской области на перегоне станции Щёкино – Лазарево сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Сообщение об этом поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения – 112» в воскресенье, 12 июля, в 15 часов 5 минут.