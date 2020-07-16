В «Орловское Полесье» - на рейсовом автобусе

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В «Орловское Полесье» - на рейсовом автобусеПо выходным дням организован автобусный маршрут из Орла в Национальный парк «Орловское Полесье».
В эту субботу, 18 июля, начнет осуществляться автобусное сообщение «Орел – «Орловское Полесье» по заказу без промежуточных остановочных пунктов , сообщается
на информационнон портале Орловской области
Отправление будет организовано по субботам и воскресеньям с автовокзала «Орел» в 10:00.
Обратно из Национального парка «Орловское Полесье» (Хотынецкий район, п. Жудерский) автобус отправится в 14 часов.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала «Орел» и на официальном сайте
АО «Орелавтотранс».
Ранее рейсовый автобусный маршрут был открыт
в Спасское-Лутовиново.
Орловское Информбюро
16 июля 2020 года