В «Орловское Полесье» - на рейсовом автобусе По выходным дням организован автобусный маршрут из Орла в Национальный парк «Орловское Полесье».





В эту субботу, 18 июля, начнет осуществляться автобусное сообщение «Орел – «Орловское Полесье» по заказу без промежуточных остановочных пунктов , сообщается на информационнон портале Орловской области Отправление будет организовано по субботам и воскресеньям с автовокзала «Орел» в 10:00. Обратно из Национального парка «Орловское Полесье» (Хотынецкий район, п. Жудерский) автобус отправится в 14 часов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала «Орел» и на официальном сайте АО «Орелавтотранс». Ранее рейсовый автобусный маршрут был открыт в Спасское-Лутовиново.





Орловское Информбюро

16 июля 2020 года



