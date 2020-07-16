В Орле откроются новые детские сады

Строительство детских садов ведется в рамках национального проекта «Демография», сообщается на официальном сайте администрации Орла.

В 2020 году запланировано начало строительства детского сада по улице Планерной, а ввод в эксплуатацию — в 2021 году. Срок выполнения работ – 25 июля 2021 года. Сад сможет принять 80 малышей.

Детский сад №93 в шестом микрорайоне будет сдан 10 декабря 2020 года. Двухэтажное здание рассчитанно на 155 мест.

Также в ближайшие годы в Орле появятся детские сады на улице Ливенской и в 795-м квартале областного центра.