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В Ливнах водителей снимают с маршрута за несоблюдение масочного режима пассажирами

Ещё в конце апреля в Орловской области был введён масочный режим. Он обязал население использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в медицинских организациях, на объектах торговли и сферы услуг, а также в общественном транспорте. На сегодняшний день такая мера по недопущению распространения коронавирусной инфекции ещё не отменена, но не все продолжают соблюдать действующие ограничения.


Чтобы проверить, как соблюдаются требования масочного режима, в Ливнах провели рейд. Нарушителей долго искать не пришлось. Первый же остановленный автомобиль — и в салоне люди без СИЗов. 
 
Водителям маршруток, где обнаружились нарушения отделаться предупреждениями не удалось. Их сняли с рейса. По мнению представителя ливенской администрации Евгения Александрова, мера вполне себе действенная, так как водитель теряет выручку за день.
 
После того как несколько водителей были наказаны и маршрутки сняты с рейсов, их коллеги рисковать не стали. Пассажиров при входе просили надеть средства индивидуальной защиты, а тех, у кого не было их в наличии, отказывались перевозить. 
 
Рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте будут проводиться регулярно - отметили в Ливнах. И, возможно, жесткие меры повлияют на наведение порядка в этой сфере. А пассажиры возьмут себе за правило заходить в маршрутку только в маске.



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21 июля 2020 года
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