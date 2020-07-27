Выезд на встречную полосу стал причиной ДТП в Орловской области Подробности субботней аварии в Покровском районе.









Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 24-летняя девушка на «Фольксвагене» выехала на полосу встречного движения в разрешенной зоне и допустила столкновение с грузовиком «Скания» с прицепом.



Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

Сообщение о ДТП поступило спасателям в 25 июля 8:49. На 81 километре автодороги Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилей.Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 24-летняя девушка на «Фольксвагене» выехала на полосу встречного движения в разрешенной зоне и допустила столкновение с грузовиком «Скания» с прицепом.Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.









Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



