Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 27 июля в Орловской области зарегистрированы 5523 случая заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1290 человек, выздоровели 4146 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2671 жителя Орла, 638 – в Орловском районе,

571 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

171 – в Ливнах,

131 – в Болховском районе,

118 – в Дмитровском районе,

116 – в Урицком районе,

112 – в Новодеревеньковском районе,

92 – в Хотынецком районе,

по 80 – в Новосильском и Ливенском районах,

75 – в Свердловском районе,

72 – в Верховском районе,

71 – в Кромском районе,

63 − в Покровском районе,

60 – в Шаблыкинском районе,

59 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

53 – в Глазуновском районе,

48 − в Должанском районе,

43 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



