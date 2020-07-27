Карта распространения COVID-19 в Орловской области

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Карта распространения COVID-19 в Орловской областиНа сегодня в регионе подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число больных в регионе составило 1290 человек, выздоровели 4146 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2671 жителя Орла,
- 638 – в Орловском районе,
- 571 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 171 – в Ливнах,
- 131 – в Болховском районе,
- 118 – в Дмитровском районе,
- 116 – в Урицком районе,
- 112 – в Новодеревеньковском районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- по 80 – в Новосильском и Ливенском районах,
- 75 – в Свердловском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 71 – в Кромском районе,
- 63 − в Покровском районе,
- 60 – в Шаблыкинском районе,
- 59 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 48 − в Должанском районе,
- 43 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Орловское Информбюро
27 июля 2020 года