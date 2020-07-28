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COVID-19 подтвержден у 2677 жителей ОрлаНа сегодня в Орловской области подтверждены 29 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число больных в регионе составило 1279 человек, выздоровели 4185 человек. 88 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2677 жителей Орла,
- 642 – в Орловском районе,
- 571 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе,
- 176 – в Ливнах,
- 132 – в Болховском районе,
- 118 – в Дмитровском районе,
- 116 – в Урицком районе,
- 121 – в Новодеревеньковском районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 83 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 75 – в Свердловском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 71 – в Кромском районе,
- 63 − в Покровском районе,
- 60 – в Шаблыкинском районе,
- 59 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 54 – в Глазуновском районе,
- 48 − в Должанском районе,
- 43 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Орловское Информбюро
28 июля 2020 года