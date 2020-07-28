COVID-19 подтвержден у 2677 жителей Орла На сегодня в Орловской области подтверждены 29 новых случаев коронавирусной инфекции.





на 28 июля в Орловской области зарегистрированы По информации федерального оперативного штабав Орловской области зарегистрированы 5552 случая заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1279 человек, выздоровели 4185 человек. 88 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2677 жителей Орла, 642 – в Орловском районе,

571 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе,

176 – в Ливнах,

132 – в Болховском районе,

118 – в Дмитровском районе,

116 – в Урицком районе,

121 – в Новодеревеньковском районе,

92 – в Хотынецком районе,

83 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

75 – в Свердловском районе,

72 – в Верховском районе,

71 – в Кромском районе,

63 − в Покровском районе,

60 – в Шаблыкинском районе,

59 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

54 – в Глазуновском районе,

48 − в Должанском районе,

43 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

28 июля 2020 года



