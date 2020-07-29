Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня подтверждены 30 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 29 июля в Орловской области зарегистрированы 5582 случая заболевания коронавирусом Общее число больных в регионе составило 1236 человек, выздоровели 4257 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2688 жителей Орла, 649 – в Орловском районе,

572 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

176 – в Ливнах,

137 – в Болховском районе,

122 – в Дмитровском районе,

121 – в Новодеревеньковском районе,

116 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

83 − в Ливенском районе ,

80 – в Новосильском районе,

75 – в Свердловском районе,

72 – в Верховском районе,

71 – в Кромском районе,

63 − в Покровском районе,

по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

48 − в Должанском районе,

43 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе, 1

8 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 июля 2020 года



