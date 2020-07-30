Грибник, заблудившийся в лесах Орловщины, обессилел и не мог передвигаться Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Как мы сообщали ранее, 29 июля в лесу Урицкого района, недалеко от поселка Нарышкино, заблудился грибник. Спасателям МЧС о нем сообщила его родственница.



Как выяснили впоследствии полицейские, 79-летний орловец рано утром приехал на автобусе в Урицкий район. Уже во второй половине дня он позвонил своей внучке и сообщил, что потерялся в лесу и плохо себя чувствует. Сотрудники ОМВД России по Урицкому району незамедлительно приступили к поиску потерявшегося мужчины.



Вместе с его родственницей полицейские отправились в лес, где предположительно потерялся пенсионер. Спустя несколько часов полицейские обнаружили пожилого мужчину. Обессилевший орловец лежал на земле и уже не мог самостоятельно передвигаться. Сотрудники полиции вызвали скорую медицинскую помощь, вынесли мужчину на носилках и передали медработникам.



После оказания помощи пенсионер был отпущен домой. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.





Орловское Информбюро

30 июля 2020 года



