суббота 1.08.2020 16:18:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле появился первый мобильный технопарк «Кванториум Орел»

Детский технопарк создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».


Мобильные технопарки «Кванториум» - это современный формат обучения, позволяющий сделать доступным дополнительное образование детей даже в удаленных районах.

Передвижные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.
 

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в презентации мобильного технопарка на площадке перед Орловским академическим театром им. Тургенева.
 
«В этом году мобильный технопарк посетит 6 муниципальных образований, а со следующего года возможность прикоснуться к современному технологичному процессу обучения  появится уже у всех ребят нашей области», - отметил Андрей Клычков.

Мобильный технопарк «Кванториум» обеспечит доступность дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности и малых городах. До конца 2020 года в мобильном технопарке обучение пройдут более 1000 мальчишек и девчонок.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.