В Орле появился первый мобильный технопарк «Кванториум Орел» Детский технопарк создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».









Передвижные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.

Мобильные технопарки «Кванториум» - это современный формат обучения, позволяющий сделать доступным дополнительное образование детей даже в удаленных районах.Передвижные комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники и проектирования беспилотных аппаратов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в презентации мобильного технопарка на площадке перед Орловским академическим театром им. Тургенева.

«В этом году мобильный технопарк посетит 6 муниципальных образований, а со следующего года возможность прикоснуться к современному технологичному процессу обучения появится уже у всех ребят нашей области», - отметил Андрей Клычков.

Мобильный технопарк «Кванториум» обеспечит доступность дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности и малых городах. До конца 2020 года в мобильном технопарке обучение пройдут более 1000 мальчишек и девчонок.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

1 августа 2020 года



