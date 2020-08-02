Карта распространения COVID-19 в Орловской области

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Карта распространения COVID-19 в Орловской областиНа сегодня - 30 новых случаев коронавирусной инфекции.
Общее число больных в Орловской области составило 1202 человека, выздоровели 4383 человека. 90 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2729 жителей Орла,
- 664 – в Орловском районе,
- 583 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 178 – в Ливнах,
- 142 – в Болховском районе,
- 124 – в Новодеревеньковском районе,
- 122 – в Дмитровском районе,
- 119 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 76 – в Свердловском районе,
- 74 – в Кромском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 64 − в Покровском районе,
- по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 45 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро
1 августа 2020 года