Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня - 30 новых случаев коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 1 августа в регионе зарегистрированы 5675 случаев заболевания коронавирусом Общее число больных в Орловской области составило 1202 человека, выздоровели 4383 человека. 90 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2729 жителей Орла, 664 – в Орловском районе,

583 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

178 – в Ливнах,

142 – в Болховском районе,

124 – в Новодеревеньковском районе,

122 – в Дмитровском районе,

119 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

76 – в Свердловском районе,

74 – в Кромском районе,

72 – в Верховском районе,

64 − в Покровском районе,

по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

45 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

1 августа 2020 года



