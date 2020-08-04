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Андрей Клычков предложил всем желающим просеять песок

Губернатор Орловской области рассказал о строительстве спортивных объектов во время прямого эфира в соцсетях.


Андрей Клычков: «Сегодня мы с Юрием Павловичем Семиным заложили капсулу. Для меня это прямые обязательства для строительства на стадионе имени Ленина крытого манежа для футболистов. Это первый объект такого типа, который будет реализован в Орловской области. Посмотрели, как идут работы на крытом теннисном манеже. Завершение планируется на 2022 год. Сейчас завершаются внешние работы и начинаются внутренние. Я рад тому, что все удается поэтапно завершать. Наши юные ребята катаются в скейт-парке, рядом пляжные волейболисты занимаются. Хотя мне сегодня высказали претензии, что песок не тот – я им предложил не тратить время, а прийти вместе и песок просеять. Я готов в этом поучаствовать, если кто хочет – может подключаться. Потому что можно ждать чуда, которое свалится с неба, а можно сделать всё самим».



Орловское Информбюро
3 августа 2020 года
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