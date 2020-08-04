Андрей Клычков предложил всем желающим просеять песок Губернатор Орловской области рассказал о строительстве спортивных объектов во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «Сегодня мы с : «Сегодня мы с Юрием Павловичем Семиным заложили капсулу . Для меня это прямые обязательства для строительства на стадионе имени Ленина крытого манежа для футболистов. Это первый объект такого типа, который будет реализован в Орловской области. Посмотрели, как идут работы на крытом теннисном манеже. Завершение планируется на 2022 год. Сейчас завершаются внешние работы и начинаются внутренние. Я рад тому, что все удается поэтапно завершать. Наши юные ребята катаются в скейт-парке, рядом пляжные волейболисты занимаются. Хотя мне сегодня высказали претензии, что песок не тот – я им предложил не тратить время, а прийти вместе и песок просеять. Я готов в этом поучаствовать, если кто хочет – может подключаться. Потому что можно ждать чуда, которое свалится с неба, а можно сделать всё самим».





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



