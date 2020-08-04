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Аттракционы в парках Орла могут обновиться

Об этом рассказал Андрей Клычков, отвечая на вопросы подписчиков во время эфира в соцсетях.


Андрей Клычков: «Я знаю, что было обращение с просьбой открыть аттракционы.  Я своё мнение высказал. Те аттракционы, которые есть сейчас в городе – я с трудом могу их назвать безопасными для детей. Поэтому я дал поручение городским властям разместить конкурсы на размещение аттракционов в Детском и Городском парке. Давайте вместе по-человечески отнесемся к нашим детям и сделаем нормальные аттракционы».
Ранее Андрей Клычков отметил, что он не хочет, «чтобы в новом парке стояли резиновые грязные батуты и аттракционы, которые видели еще Владимира Ильича Ленина»



Артемий Лукьянчиков
3 августа 2020 года
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