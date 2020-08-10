понедельник 10.08.2020 23:38:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков: «Родительских дней не будет»

В Орловской области оздоровительная кампания детей проходит в сокращенном формате. Подробности ее проведения рассказал губернатор Орловской области в прямом эфире в социальных сетях.


 Андрей Клычков: «Восьмого августа у нас состоялся заезд на 21-дневную смену в лагере «Орловчанка». Там сейчас находятся почти 200 детей. Прошу понимания у родителей. Смены - закрытые, не будет никаких родительских дней. Если вы решили туда отправить своего ребенка, вы должны понимать, что дети будут там отдыхать, оздоравливаться всю смену. Это происходит под контролем воспитателей, медработников. Вы можете с ними общаться по телефону, но не будет никаких хождений через заборы, передачей продуктов питания. Это большой риск для детей».

Также руководитель региона рассказал, что с 15 августа будет запущена короткая, двухнедельная смена в оздоровительном центре «Юбилейный». 17 августа начнет работать дистанционная смена в «Созвездии Орла».


Анастасия Дорохова
10 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.