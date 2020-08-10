Андрей Клычков: «Родительских дней не будет»

Андрей Клычков:
«Восьмого августа у нас состоялся заезд
на 21-дневную смену в лагере «Орловчанка». Там сейчас находятся почти 200 детей. Прошу понимания у родителей. Смены - закрытые, не будет никаких родительских дней. Если вы решили туда отправить своего ребенка, вы должны понимать, что дети будут там отдыхать, оздоравливаться всю смену. Это происходит под контролем воспитателей, медработников. Вы можете с ними общаться по телефону, но не будет никаких хождений через заборы, передачей продуктов питания. Это большой риск для детей».