Андрей Клычков: «Родительских дней не будет» В Орловской области оздоровительная кампания детей проходит в сокращенном формате. Подробности ее проведения рассказал губернатор Орловской области в прямом эфире в социальных сетях.





Андрей Клычков: «Восьмого августа у нас состоялся «Восьмого августа у нас состоялся заезд на 21-дневную смену в лагере «Орловчанка». Там сейчас находятся почти 200 детей. Прошу понимания у родителей. Смены - закрытые, не будет никаких родительских дней. Если вы решили туда отправить своего ребенка, вы должны понимать, что дети будут там отдыхать, оздоравливаться всю смену. Это происходит под контролем воспитателей, медработников. Вы можете с ними общаться по телефону, но не будет никаких хождений через заборы, передачей продуктов питания. Это большой риск для детей».

Также руководитель региона рассказал, что с 15 августа будет запущена короткая, двухнедельная смена в оздоровительном центре «Юбилейный». 17 августа начнет работать дистанционная смена в «Созвездии Орла».





Анастасия Дорохова

10 августа 2020 года



