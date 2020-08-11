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Иван Залогин: «Ситуация в Богдановском доме-интернате под контролем»

Подробности о новом очаге заражения коронавирусом в Орловской области сообщил глава регионального департамента здравоохранения во время онлайн-брифинга.


Как стало известно накануне, в Богдлановском доме-интернате для престарелых и инвалидов зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции. Заболели сотрудники и постояльцы. Диагноз подтвердился у 24 сотрудников учреждения - они госпитализированы. Симптомы также выявлены у 13 постояльцев, они тоже находятся в больнице.

Иван Залогин: «В Богдановском доме-интернате организован сестринский патронаж. Даже несмотря на то, что там есть своя медслужба. Два раза в день туда заходят специалисты, осматривают всех там находящихся. Проверяют температуру тела, осматривают, измеряют сатурацию, для того чтобы вовремя выявить отклонения по здоровью. 
Сейчас по Богдановскому дому-интернату проводится весь комплекс мероприятий, который предусмотрен в данных ситуациях. Для того чтобы ответить на вопрос о том, как был занесен туда вирус, расследование проводит Роспотребнадзор. Предварительная информация – вирус был занесен персоналом. Будет проверено, насколько персонал соблюдал режим, не было ли фактов выхода за пределы организации, прихода посторонних. Будет все проверено, соответствующие лица понесут наказания. Все сотрудники будут продолжать тестироваться. Речь о том, чтобы изменить частоту тестирования не стоит».



Анастасия Дорохова
11 августа 2020 года
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