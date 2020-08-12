Вячеслав Шпорт оценил мобильный технопарк «Кванториум Орел»

Сегодня член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ встретился с губернатором Орловской области.

Основной темой обсуждения стало взаимодействие с предприятиями по вопросам изготовления и реализации их продукции в рамках национальных проектов. В частности, речь шла об изготовлении мобильных технопарков «Кванториум», сообщает информационный портал Орловской области.

Напомним, 1 августа в Орле состоялась презентация первого мобильного технопарка «Кванториум Орел». Детский технопарк создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Технопарк предназначается для обучения детей по программам естественнонаучной и технической направленности. Пока технопарк будет доступен учащимся шести районов области. Около тысячи детей в этом году получат возможность освоить дополнительные программы технического образования. В следующем году появятся ещё два подобных технопарка, которые охватят все муниципальные образования региона. Стоимость каждого передвижного комплекса составляет почти 17 млн рублей.

Как отметил Вячеслав Шпорт, «Это очень интересная идея. Она должна найти свое применение и в других регионах».

Мобильный технопарк будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Это успешный пример сотрудничества гражданских и военных предприятий, направленный на улучшение образования детей», - подчеркнул глава региона.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области