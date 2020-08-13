Коронавирус: 80 новых случаев заражения в Орловской области

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Коронавирус: 80 новых случаев заражения в Орловской областиВсего в регионе с начала наблюдений выявлено 6250 случаев коронавирусной инфекции.
По данным сайта стопкоронавирус.рф
, в Орловской области по состоянию на 13 августа выявлено 80 новых случая заражения COVID-19.
Число больных в настоящее время – 1355. Выздоровели – 4799. Умерло - 96.
Самый большой очаг
за последнее время был выявлен в Богдановском доме-интернате. По последним данным там заболели 98 человек.
Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа.
Орловское Информбюро
13 августа 2020 года