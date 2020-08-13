Коронавирус: 80 новых случаев заражения в Орловской области Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6250 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 13 августа выявлено 80 новых случая заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1355. Выздоровели – 4799. Умерло - 96. Самый большой очаг за последнее время был выявлен в Богдановском доме-интернате. По последним данным там заболели 98 человек. Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

13 августа 2020 года



