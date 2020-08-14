За минувший месяц без масок попались почти 50 орловских продавцов

Речь идет о работниках ярмарок выходного дня.

Цифру в 48 человек озвучили на заседании регионального оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.



Контроль за соблюдением масочного режима проводился в течение четырех недель. В первую неделю выявили 11 нарушителей, а в последующие - 17, 13 и 7 человек соответственно.



Новый механизм фиксации нарушений масочного режима действует в регионе с 20 июля – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.