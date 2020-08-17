Орловщина поздравит российский триколор с Днем Рождения День Государственного флага отмечается в России 22 августа.





День Государственного флага РФ был учрежден в 1994 году.

Обычно в этот день по улицам Орла традиционно проносили национальный триколор большого размера. В прошлом году нести его доверили спортсменам.



В этот раз торжественные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Орловцам предлагается попробовать испечь кондитерские изделия в бело-сине-красных цветах, ответить на вопросы тематической викторины, поучаствовать в танцевальном флешмобе имногое другое.



Подробнее о мероприятиях можно будет узнать на следующей неделе на сайте городской администрации.





Артём Ежаков

17 августа 2020 года



