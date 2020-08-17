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Авария на трассе М-2 «Крым» в Орловской области

Пять человек погибли, четверо пострадали.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, ДТП произошло в воскресенье, 16 августа, в 18:24.

На территории Мценского района произошло столкновение трех транспортных средств: «Рено Симбол», «Тойота Королла» и «Мазда CX 5».

По предварительной информации, в результате ДТП пять человек погибли. Один пострадавший доставлен в медицинское учреждение, троим оказана помощь на месте.

На месте аварии работали сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками полиции осуществлялась регулировка движения, был организован объезд транспортных средств.

По факту ДТП следователем МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».


Орловское Информбюро
17 августа 2020 года
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