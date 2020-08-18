Орловцам не хватает операций Вопрос о недоступности плановых операций был задан губернатору Орловской области Андрею Клычкову в прямом эфире в соцсетях.







В Орловской области с 10 августа медучреждения региона перешли в плановый режим работы . Возобновилось и выполнение плановых операций – при определенных условиях. Плановым пациентам при подготовке к операции нужно будет, кроме направления и стандартных анализов, сдать еще и тест на COVID. Он действителен три дня. Кроме того, не должно быть респираторных симптомов. Сегодня во время прямого эфира в соцсетях губернатору пожаловались, что не все операции доступны.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Невозможно в один момент после ковида все открыть и начать работать. Мы выходим планово. Плюс врачи у нас были задействованы на коронавирусе, сейчас возвращаются к привычной работе».





Анастасия Дорохова

17 августа 2020 года



