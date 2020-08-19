Иван Залогин: «Бояться вируса нужно» Глава областного департамента здравоохранения прокомментировал возможность второй волны коронавируса.





Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Коронавирус циркулирует на территории Орловской области, в целом циркулирует на территории России. В зависимости от того, сталкивается ли он с закрытыми коллективами, людьми, которые не имели ранний данный контакт, – они могут заболеть. Степень распространённости инфекции зависит от нашей с вами бдительности. Все те меры предосторожности, которые были рекомендованы ранее – остаются актуальными. За время борьбы с пандемией «Коронавирус циркулирует на территории Орловской области, в целом циркулирует на территории России. В зависимости от того, сталкивается ли он с закрытыми коллективами, людьми, которые не имели ранний данный контакт, – они могут заболеть. Степень распространённости инфекции зависит от нашей с вами бдительности. Все те меры предосторожности, которые были рекомендованы ранее – остаются актуальными. За время борьбы с пандемией наработан опыт оказания медпомощи . Вы знаете, что ведутся работы и на выходе уже почти вакцина. Мы первые в мире к этому подошли максимально близко. Но этот вирус не исчезнет и не денется никуда ни в этом году, ни в следующем. Бояться вируса нужно, но все мы научимся существовать с этим. Жизнь продолжается. Но меры предосторожности необходимо не забывать. Мы готовимся, чтобы в связи с сезонными подъемами заболеваемости ОРВИ были разграничения потоков, не смешивалась одна инфекция с другой. Мы готовимся к вакцинации против гриппа. Призываю всех сделать прививки от гриппа. Это позволит не загружать лечебную сеть».

Напомним, масочный режим в Орловской области продлен до 31 августа.





Анастасия Дорохова

19 августа 2020 года



