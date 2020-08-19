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Анализ на коронавирус перед плановой госпитализацией должен проводиться бесплатно

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.


Как сообщил сегодня глава регионального здравоохранения, анализ на коронавирус перед плановой госпитализацией должен проводиться бесплатно.

Иван Залогин, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Речь идет о госпитализации на наши койки или в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга. Если есть случаи, когда отправляют делать платный анализ, мы готовы разобраться с каждым отдельным случаем. Обосновано ли было такое решение или нет. И если не обосновано – провести работу с медперсоналом, чтобы подобное не повторялось».

Плановый прием больных в стационарах Орловской области возобновился 10 августа.


Анастасия Дорохова
19 августа 2020 года
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