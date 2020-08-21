Коронавирус: в Орловской области 39 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6597 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 21 августа выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1397. Выздоровели – 5099. Умерло - 101.



Масочный режим в регионе продлен до 31 августа. Ограничительные мероприятия по коронавирусу могут продлить на и сентябрь.





Орловское Информбюро

21 августа 2020 года



