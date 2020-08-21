Валентина Нордстрем рассказала, как Орловщина попала в «красную зону» по коронавирусу Первый зампред областного правительства назвала причиной вспышку заболевания в Богдановском доме-интернате.





Сегодня РИА Новости опубликовало индексы репродукции болезни по стране. Согласно информационному агентству, Орловская область находится в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекцией.



Первый зампред областного правительства Валентина Нордстрем прокомментировала эти цифры.



Валентина Нордстрем отметила, что согласно Роспотребнадзору, правильный индекс заболеваемости (R) вычисляется согласно коэффициенту распространения болезни, наличию свободного коечного фонда и показателя тестирования на 100 тыс. населения. Все это позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.



По словам Нордстрем, на сегодняшний день индекс R на Орловщине колеблется от 0,5 до 0,8. Для того чтобы считаться проблемным очагом болезни, показатель должен составлять минимум 1,1. Ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная – сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Орловской области.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



