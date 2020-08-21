пятница 21.08.2020 15:46:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Валентина Нордстрем рассказала, как Орловщина попала в «красную зону» по коронавирусу

Первый зампред областного правительства назвала причиной вспышку заболевания в Богдановском доме-интернате.


Сегодня РИА Новости опубликовало индексы репродукции болезни по стране. Согласно информационному агентству, Орловская область находится в «красной зоне» по распространению коронавирусной инфекцией.

Первый зампред областного правительства Валентина Нордстрем прокомментировала эти цифры.

Валентина Нордстрем отметила, что согласно Роспотребнадзору, правильный индекс заболеваемости (R) вычисляется согласно коэффициенту распространения болезни, наличию свободного коечного фонда и показателя тестирования на 100 тыс. населения. Все это позволяет региону перейти ко второму этапу снятия ограничений.

По словам Нордстрем, на сегодняшний день индекс R на Орловщине колеблется от 0,5 до 0,8. Для того чтобы считаться проблемным очагом болезни, показатель должен составлять минимум 1,1. Ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная – сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Орловской области.


Артём Ежаков
21 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.