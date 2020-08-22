Опубликованы данные по распространению коронавируса в районах Орловской области

|
|
Опубликованы данные по распространению коронавируса в районах Орловской областиПо информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 22 августа в Орловской области всего зарегистрировано 6636 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число активных больных в Орловской области на сегодня составляет 1375 человек. По даным на 22 авуста в нашем регионе выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 61 человек, смертей не зафиксировано.
В настоящее время коронавирус подтвержден у 3209 жителей Орла.
По районам Орловской области:
- 772 – в Орловском районе,
- 603 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 249 – в Урицком районе,
- 237 – в Ливнах,
- 201 – в Болховском районе,
- 136 – в Новодеревеньковском районе,
- 128 – в Дмитровском районе,
- 99 – в Хотынецком районе,
- 104 − в Ливенском районе,
- 83 - в Свердловском районе,
- 81 – в Новосильском районе,
- 79 – в Кромском районе,
- 77 - в Верховском районе,
- 71− в Покровском районе,
- 67 – в Малоархангельском районе,
- 64 – в Шаблыкинском районе,
- 60 – в Знаменском районе,
- 56 - в Залегощенском районе,
- 59 – в Глазуновском районе,
- 52 − в Должанском районе,
- 41 – в Троснянском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 27 – в Сосковском районе,
- по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.
Как сообщил
руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе на этой неделе, существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года. По мнению Александра Румянцева, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября
. В настоящее время масочный режим в нашем регионе действует до 31 августа.
Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе.
Орловское Информбюро
22 августа 2020 года