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Опубликованы данные по распространению коронавируса в районах Орловской области

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 22 августа в Орловской области всего зарегистрировано 6636 случаев заболевания коронавирусом.


Общее число активных больных в Орловской области на сегодня составляет 1375 человек. По даным на 22 авуста в нашем регионе выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 61 человек, смертей не зафиксировано. 
 
В настоящее время коронавирус подтвержден у 3209 жителей Орла.

По районам Орловской области:
  • 772 – в Орловском районе, 
  • 603 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 
  • 249 – в Урицком районе, 
  • 237 – в Ливнах, 
  • 201 – в Болховском районе, 
  • 136 – в Новодеревеньковском районе, 
  • 128 – в Дмитровском районе, 
  • 99 – в Хотынецком районе, 
  • 104 − в Ливенском районе, 
  • 83 - в Свердловском районе, 
  • 81 – в Новосильском районе, 
  • 79 – в Кромском районе, 
  • 77 - в Верховском районе, 
  • 71− в Покровском районе, 
  • 67 – в Малоархангельском районе, 
  • 64 – в Шаблыкинском районе,
  • 60 – в Знаменском районе, 
  • 56 - в Залегощенском районе,
  • 59 – в Глазуновском районе, 
  • 52 − в Должанском районе, 
  • 41 – в Троснянском районе, 
  • 39 – в Колпнянском районе, 
  • 27 – в Сосковском районе, 
  • по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе на этой неделе, существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года. По мнению Александра Румянцева, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября. В настоящее время масочный режим в нашем регионе действует до 31 августа.

Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе.




Орловское Информбюро
22 августа 2020 года
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