Опубликованы данные по распространению коронавируса в районах Орловской области По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 22 августа в Орловской области всего зарегистрировано 6636 случаев заболевания коронавирусом.





Общее число активных больных в Орловской области на сегодня составляет 1375 человек. По даным на 22 авуста в нашем регионе выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 61 человек, смертей не зафиксировано. В настоящее время коронавирус подтвержден у 3209 жителей Орла.



По районам Орловской области: 772 – в Орловском районе,

603 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

249 – в Урицком районе,

237 – в Ливнах,

201 – в Болховском районе,

136 – в Новодеревеньковском районе,

128 – в Дмитровском районе,

99 – в Хотынецком районе,

104 − в Ливенском районе,

83 - в Свердловском районе,

81 – в Новосильском районе,

79 – в Кромском районе,

77 - в Верховском районе,

71− в Покровском районе,

67 – в Малоархангельском районе,

64 – в Шаблыкинском районе,

60 – в Знаменском районе,

56 - в Залегощенском районе,

59 – в Глазуновском районе,

52 − в Должанском районе,

41 – в Троснянском районе,

39 – в Колпнянском районе,

27 – в Сосковском районе,

по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах.

Как до 15 сентября. В настоящее время масочный режим в нашем регионе действует до 31 августа.



Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе. Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе на этой неделе, существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года. По мнению Александра Румянцева, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум. В настоящее время масочный режим в нашем регионе действует до 31 августа.Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе.







Орловское Информбюро

22 августа 2020 года



