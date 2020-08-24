Коронавирус: в Орловской области 46 новых случаев заболевания Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6727 случаев коронавирусной инфекции.





24 августа выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1423. Выздоровели – 5203. Умерло - 101.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию навыявленоновых случаев заражения COVID-19.Число больных в настоящее время –. Выздоровели –. Умерло - Масочный режим в регионе продлен до 31 августа. Ограничительные мероприятия по коронавирусу могут продлить на сентябрь





Орловское Информбюро

24 августа 2020 года



