Орловский Кванториум приметили в России Детский технопарк представлен в эти дни на форуме «Армия 2020». На форуме присутствует губернатор Орловской области Андрей Клычков. Сегодня он провел оттуда прямой эфир в социальной сети Instagram.





Андрей Клычков: «Мы попали в 15 самых современных разработок, представленных на форуме. Уже много губернаторов пришли, посмотрели. Я думаю, что будут заказы для Орловской области. В этом году уже первый Кванториум пойдет в область. В этом году будет еще два».

Напомним, детский технопарк «Кванториум Орел» создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».





Анастасия Дорохова

24 августа 2020 года



