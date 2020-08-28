Сегодня большой православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы Он относится к двенадцати главным праздникам и претворяется строгим постом.





Об этом празднике известно еще со времен раннего христианства. Он был установлен в 582-м году. Праздничные службы сегодня прошли во всех храмах орловской митрополии.



А в канун этого праздника единственный в России женский монастырь во имя блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района получил подарок - частицу гробницы Блаженной Ксении Петербургской. Её доставили из Северной столицы, из часовни, в которой покоится почитаемая православными святая.



Читайте также: Орловщине передали частицу гробницы блаженной Ксении Петербургской





Юлия Опанасюк

28 августа 2020 года



