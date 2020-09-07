Сегодня в Орле откроется обновленный Детский парк

В новом парке будет интересно детям всех возрастов. Там появится игровая зона с балансирами, батутами, скалодромом. Рядом - песочницы, несколько горок и спортивных комплексов. Также здесь будет пять видов качелей, «пиратский канат» и карусели.
Предусмотрена в Детском парке и образовательная зона с ксилофоном, барабанами, канатными лабиринтами, песочными экскаваторами и другими игровыми стендами. Напомним, реконструкция Детского парка
началась летом прошлого года. И сегодня первую экскурсию по обновленному парку проведут Соловей разбойник и Марья Моревна.