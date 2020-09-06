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Лучшие орловские селекционеры получат денежные премии

В Орле объявлен конкурс на «Лучшее селекционное достижение года в отрасли растениеводства полевых культур». С призовым фондом 150 тысяч рублей.


Три лучших участника конкурса будут награждены дипломами губернатора и денежными премиями.
 
За 1 место победитель получит 60 тысяч рублей. Премия за 2 и 3 место - 50 и 40 тыс. рублей.
 
Лучших селекционеров Орловщины наградят в торжественной обстановке в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября и в этом году выпадает на 11 октября.
 
Конкурсные заявки начнут принимать 18 сентября. Окончание приема конкурсных работ - 8 октября.
 
К участию в конкурсе приглашаются граждане России - авторы или авторский коллектив сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории Орловской области, сообщили в областном Департаменте сельского хозяйства.

Подробнее об условях участия в конкурсе можно узнать на портале Орловской области.


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Орловское Информбюро
12:05, 6 сентября 2020 года
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