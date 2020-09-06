Лучшие орловские селекционеры получат денежные премии

В Орле объявлен конкурс на «Лучшее селекционное достижение года в отрасли растениеводства полевых культур». С призовым фондом 150 тысяч рублей.

Три лучших участника конкурса будут награждены дипломами губернатора и денежными премиями.



За 1 место победитель получит 60 тысяч рублей. Премия за 2 и 3 место - 50 и 40 тыс. рублей.



Лучших селекционеров Орловщины наградят в торжественной обстановке в День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября и в этом году выпадает на 11 октября.



Конкурсные заявки начнут принимать 18 сентября. Окончание приема конкурсных работ - 8 октября.

