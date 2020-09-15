Главу орловского пенсионного фонда проводили на пенсию

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Главу орловского пенсионного фонда проводили на пенсиюНиколай Баранчиков занимал этот пост 27 лет.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил его за службу и огромный вклад в развитие областного пенсионного фонда. При Баранчикове появились система персонифицированного учета, Единая пенсионная служба. Отделение наладило работу с материнским капиталом и стало администратором Единой государственной информационной системы социального обеспечения и Федерального реестра инвалидов.
Все учреждения в области были модернизированы под современные стандарты, они оборудованы клиентскими службами, приспособленными для пожилых людей и маломобильных групп населения.
Напомним, что с сегодняшнего дня пост руководителя регионального ПФР заняла Анна Елисеева.
Артём Ежаков
16:36, 15 сентября 2020 года