Главная » Новости Главу орловского пенсионного фонда проводили на пенсию Николай Баранчиков занимал этот пост 27 лет.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поблагодарил его за службу и огромный вклад в развитие областного пенсионного фонда. При Баранчикове появились система персонифицированного учета, Единая пенсионная служба. Отделение наладило работу с материнским капиталом и стало администратором Единой государственной информационной системы социального обеспечения и Федерального реестра инвалидов.



Все учреждения в области были модернизированы под современные стандарты, они оборудованы клиентскими службами, приспособленными для пожилых людей и маломобильных групп населения.



Напомним, что с сегодняшнего дня пост руководителя регионального ПФР заняла Анна Елисеева.



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Артём Ежаков

16:36, 15 сентября 2020 года



