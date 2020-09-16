Главная » Новости Александр Мисуркин: «Бадминтон – вид спорта любых возрастов» В Орле прошло первенство ЦФО по бадминтону. Этот турнир стал одним из первых межрегиональных, который прошел в областном центре после снятия ограничения. Об итогах соревнований, планах на будущее корреспонденту ГТРК «Орел» Анастасии Дороховой рассказал президент областной федерации бадминтона, Герой России Александр Мисуркин.





Александр Александрович, не знаю, помните вы или нет, но в мы с вами сейчас общаемся в те дни, когда закончился один ваш полет, и ровно через 4 года и один день начался ваш второй полет в космос. Вы в обычной жизни часто замечаете такие интересные моменты?

- Наверное, можно было бы больше времени уделять таким интересным моментам. Вот вы сейчас отметили, и я действительно вспомнила, что так и есть.

Александр Мисуркин как спортсмен - суеверен? Если да, то может быть, есть какие-то свои приметы?

- Наверное, называться спортсменом, может тогда, когда достиг определенных высот, определенного уровня профессионализма в том или ином виде спорта. Тем не менее, у меня большие планы на свой пенсионный возраст, так что я надеюсь, что все организационные вопросы я смогу к тому времени отставить в сторону и посвятить себя своему спортивному развитию. А суеверный ли я человек или нет – скорее нет, чем да.



Первенство ЦФО по бадминтону - пусть с ограничениями, пусть приехали не все, кто мог, кто хотел, но все-таки провели. Это очередная победа федерации?

- Это очередная наша общая победа. Вы знаете, я даже не зацикливаюсь на том, победа ли это. Это путь развития. И как сказал один человек, чем хуже, тем лучше. То есть, чем тяжелее тебе сейчас, тем лучший результат ты приобретаешь в итоге. Да, не просто в этих условиях проводить соревнования. Но, слава Богу, все моменты мы смогли урегулировать.



В 2018 году федерация бадминтона получила региональную премию «Прорыв года». Вы очень мощно стартовали с медийной точки зрения. Расскажите как опытный человек: зачем медийность спорту в регионе ?

- К сожалению, медийность – без нее никуда. Потому, что если люди не знают об этом виде спорта, то как ты сможешь сделать его вседоступным. Он попросту никому не интересен. Наша основная задача донести до людей, что бадминтон – это не то, как думали многие. Это не лужайка, это не пикник. Бадминтон – это настоящий олимпийский вид спорта. У него определенные достоинства, и если вам все это нравится, мы рады вас приветствовать у себя. Поэтому без возможности дать людям знать об этом, мы просто не сможем развиваться.

Мы с вами находимся в Литературном квартале Орла, за нами наблюдают писатели-орловцы. Среди них Иван Сергеевич Тургенев. Шахматист, охотник. Как вы думаете, как бы у него сложились отношения с бадминтоном?

- Учитывая, что бадминтон в принципе был основан, как вид спорта дворянского сословия, учитывая то, что Иван Сергеевич был безусловно многогранной личностью, и я вне всяких сомнений уверен, что он играл бы с превеликим удовольствием, и организовывал бадминтон на нашей Орловщине.



Как на ваш взгляд, бадминтон – это спорт молодых?

- Бадминтон, как и любой другой олимпийский вид, он очень требователен к возрасту спортсменов, но с точки зрения стиля жизни, что для меня важнее, бадминтон – это средство, которое позволяет сделать жизнь длиннее, качественнее, продлить такие возможности человека как гибкость, ловкость, гибкость и ловкость того же ума, это как раз бадминтон – вид спорта любых возрастов. Я не знаю, в каких еще видах спорта есть соревнования возрастных групп 75 плюс. Я уверен - да что уж греха таить, я же говорил про свой пенсионный возраст, я надеюсь посвятить себя профессиональным ветеранским соревнованиям в тот момент, когда буду к ним готов.



Год назад были очень интересные, очень красивые всероссийские соревнования по бадминтону, на открытии всех поразила, в том числе и журналистов, прямая связь с космонавтами. В этом году - пусть с ограничениями, пусть не так масштабно – возможно повторение?

- Не то что возможно – мы работаем, мы стараемся делать все необходимое, чтобы сделать не менее масштабно, а на том же уровне, как это было год назад и даже лучше.



Вы как человек военный, так или иначе всю жизнь связанный с этим, не могли не строить среднесрочные, долгосрочные планы по развитию бадминтона в Орловской области. Прошло три года с момента образования федерации - цели достигнуты?

- Очень хороший вопрос. У нас были амбициозные стратегические долгосрочные цели. Могу сказать, что к ним мы, безусловно, продвинулись, но не на столько, на сколько бы хотели. Тем не менее, я очень рассчитываю и надеюсь на поддержку нашей администрации, наших депутатов. Не знаю, стоит ли говорить раньше, чем это случится, в общем, мы надеемся построить специализированный бадминтонный комплекс в Орле, есть задумки, как развить базу в Мценске. До Ливен, к сожалению, пока не добрались. Планов много, работа есть. Кто ищет, тот ее всегда найдет. Надеюсь, что все у нас получится.



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Анастасия Дорохова

17:25, 16 сентября 2020 года



