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В «Орловском полесье» в колодце застрял зубр

К счастью, животное сумели спасти.


Спасательная операция прошла в ночь с 16 на 17 сентября. Взрослый краснокнижный зверь провалился в ловушку задней частью туловища. Он позволил людям подойти к себе и, несмотря на страх этих животных перед шумными местами, перенес весь процесс вызволения c участием техники. Для извлечения животного дополнительно пришлось подкопать небольшую траншею.

Когда зубра достали из ловушки, ему оказали ветеринарную помощь и накормили. Уже на следующий день окрепший зверь самостоятельно ушел в лес, больше его здоровью ничего не угрожает – отмечено в публикации «Орловского полесья» в Facebook.

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Артём Ежаков
14:43, 22 сентября 2020 года
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