Главная » Новости Утренние фильтры в школах Орла проводятся на всех входах в учреждение Руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова рассказала, как соблюдаются санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором, в образовательных организациях.





Татьяна Крымова: «Все меры, рекомендованные Роспотребнадзором, в образовательных организациях обязательно соблюдаются. Что позволяет удерживать стабильную ситуацию, не допуская вспышек, не допуская рост заболеваемости в образовательных организациях. Утренний фильтр это первый барьер, который позволяет нам не допустить в образовательную среду как обучающихся, так и педагогов с теми или иными признаками заболевания. Утренние фильтры работают во всех образовательных организациях – это и детские сады, и школы, и средние профессиональные учреждения. Образовательным организациям рекомендовано использовать все входы в учреждения – не только главный, но и запасные входы. На всех входах дежурят учителя, медицинские сотрудники – чтобы измерять температуру тела и наблюдать, нет ли каких-то проявлений ОРВИ». Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, на сегодняшний день вспышек коронавирусной инфекции в школах региона не зафиксировано. Наблюдается сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Но, по словам Крымовой, цифры не превышают обычных значений. На сегодня семь процентов обучающихся не присутствуют в образовательных учреждениях по разным причинам, и из этих семи процентов две сотых - это те ребята, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

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Орловское Информбюро

13:03, 23 сентября 2020 года



