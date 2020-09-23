Главная » Новости Компетенция «Ресторанный бизнес» принесла Орловской области медальон за профессиональное мастерство Второе место занял и клуб болельщиков нашего региона. 21 сентября состоялось торжественное закрытие чемпионата WorldSkills Russia.





Об итогах участия орловцев во Всероссийском чемпионате молодых профессионалов рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.



Татьяна Крымова: «Орловская область была достойно представлена нашими конкурсантами. У нас один медальон за профессиональное мастерство – у учащегося техникума сферы услуг, который выступал в компетенции «Ресторанный сервис».

Защищал честь региона студент третьего курса Роман Шапошников. Он, кстати, является обладателем бронзовой медали Открытого Чемпионата Москвы по кулинарному искусству и сервису среди юниоров 2019 года в номинации «Бармен. Классика». Конкурсное задание компетенции «Ресторанный сервис» на чемпионате WorldSkills Russia было рассчитано на два конкурсных дня, на выполнение заданий в общей сложности отводилось 12 часов.



Как отметила руководитель департамента образования Орловской области, большой успех Орловской области в этом году связан с тем, что удалось выйти в финал.



Татьяна Крымова: «С 2017 года нашим конкурсантам не удавалось дойти до финала, и вот через два года шесть конкурсантов вышли в финал. Мы гордимся таким результатом. Это, конечно же, и работа педагогов, и наставников. Такого результата мы смогли достичь благодаря национальному проекту «Образование», по которому мы получили новые мастерские в наших колледжах, и ребята смогли качественно подготовиться, овладеть мастерством, компетенциями в тех направлениях, которые были представлены на соревнованиях. Кроме этого очень хорошо показал себя наш клуб болельщиков. В рамках национального чемпионата в каждом регионе был создан клуб болельщиков, который подбадривал конкурсантов. Клуб болельщиков Орловской области занял второе место в Российской Федерации, что тоже очень приятно».

Полностью интервью с Татьяной Крымовой смотрите здесь.





Орловское Информбюро

15:50, 23 сентября 2020 года



