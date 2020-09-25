Владимир Путин наградил орловских медиков

Они отмечены почетными грамотами за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Наград были удостоены 7 медработников из 4 учреждений здравоохранения региона.



Как сообщает сайт орловской обладминистрации, это завотделениями Ливенской ЦРБ Инна Гаврилова и Орловского противотуберкулезного диспансера Татьяна Иконникова, медсестра отделения больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Татьяна Корнеева, врач больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Татьяна Попова, старшая медсестра больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Ирина Тагаева и фельдшер Станции скорой медицинской помощи Виктор Никоноркин, а также водитель автомобиля скорой Станции скорой медицинской помощи Алексей Фомин.



Ранее орловские медики были Ранее орловские медики были награждены орденом Пирогова и медалью Луки Крымского.