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В Орловской области Госавтоинспекция проверяет наличие фликеров у пешеходов

Пешеходы без световозвращающих элементов на ночных дорогах становятся проблемой. В рамках недели безопасности Госавтоинспекция начала проводить целенаправленные рейды на ночных трассах, чтобы предотвратить возможные ДТП. В одном из рейдов вместе с инспекторами работал Иван Суверин.


Расплывчатые тени где-то впереди и огни встречных фар – это подчас все, что видно автомобилисту на дороге в ночное время. А пешехода, идущего по обочине или, хуже того, по проезжей части, автомобилист зачастую замечает в последнюю очередь.
Как отмечают в ГИБДД, наезд на пешехода – одно из наиболее частых ДТП. И аварии с летальным исходом чаще всего происходят в темное время суток.

Многие пешеходы, которые находятся на загородных автодорогах в темное время суток, зачастую, недооценивают роль световозвращающих элементов.

Водитель с включенным ближним светом фар заметит пешехода без световозвращающих элементов только лишь на расстоянии 25-50 метров. Тормозной путь с учетом допустимых за городом скоростей чаще всего превышает это расстояние. Отсюда и фатальные последствия ДТП с участием пешеходов. Одно из таких случилось на днях в Урицком районе. Мужчина угодил под грузовой «Мерседес».

Если у пешехода имеются световозвращающие элементы, тогда водитель заметит его на расстоянии уже 150 метров, а с дальним светом фар это расстояние возрастает до 350-400 метров.

Однако в ходе рейда инспекторы убедились: о пользе «отражаек» и необходимости их носить знают далеко не все пешеходы. Если пешеход без фликера в поле зрения ГИБДД еще ни разу не попадал, то в качестве санкции инспекторы вынесут предупреждение.

Штраф за отсутствие «отражаек» у пешехода, идущего по дороге в темное время вне населенного пункта, составляет 500 рублей. Но не штрафа следует опасаться пешим участникам движения, говорят инспекторы. Уже в этом году на орловских трассах в темное время суток произошло 45 наездов, в результате которых погибли 9 и пострадали 39 пешеходов.


Иван Суверин
07:58, 27 сентября 2020 года
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