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Орел завершает подготовку к отопительному сезону

К подаче тепла полностью готовы многоквартирные дома, объекты здравоохранения, культуры и образования.


Ещё 20 многоквартирных домов в областной столице остаются без управления. Для зимовки их подготовит МУП «ЖРЭП» (З), для этого ему выделено 308,5 тысяч рублей. При необходимости предприятие возьмет на себя и аварийно-восстановительные работы в этих домах.

Как сообщает сайт городской администрации, обеспечивать орловцев теплом будут 238,3 км тепловых, 1 309,8 электрических и 1 372,9 газовых сетей, а также 325 котельных.

Согласно нормативам, для подачи тепла в дома должна устояться среднесуточная температура ниже +8 °С, но накануне губернатор области Андрей Клычков допустил раннее открытие отопительного сезона в этом году.

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Артём Ежаков
11:25, 29 сентября 2020 года
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