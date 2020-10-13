Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- На выездах в регион сегодня снова начали работать круглосуточные посты. В чем отличие осеннего контроля? О работе заградпоста в Мценском районе - в нашем сюжете.





- Мошенничество и подлог. Завершено расследование дела о многомиллионных хищениях при проведении капремонта в Орле и Ливнах.





- История защитника - из уст в уста. Благодаря местным жителям могила солдата теперь не в огороде в воронке от снаряда, а на мемориале.





- Три дня и 90 участников. Сегодня в регионе стартовал «Абилимпикс».