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17:55, 28 октября 2020 года

Красный мост в Орле неинтересен подрядчикам

На очередные торги поступила одна заявка, да и она не соответствовала требованиям.


Согласно сайту госзакупок, заинтересованность проявило только ООО «Ремспецмост», зарегистрированное в Белгородской области. Их заявка была отклонена комиссией на основании отсутствия документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям.
 
Впрочем, аукцион и без этого был бы признан несостоявшимся – поступила всего одна заявка. Однако если все было бы сделано соискателем контракта правильно, орловская мэрия смогла бы заключить с ним контракт. Так было недавно с московским АО СК «ФЛАН-М», соглашение с которым уже было анонсировано администрацией, а потом отменено после проверки контрольно-ревизорного отдела.
 
Напомним, стоимость потенциального соглашения оценивается примерно в полтора миллиарда рублей.


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Артём Ежаков
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