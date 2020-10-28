Красный мост в Орле неинтересен подрядчикам

Согласно сайту госзакупок
, заинтересованность проявило только ООО «Ремспецмост», зарегистрированное в Белгородской области. Их заявка была отклонена комиссией на основании отсутствия документов, подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным требованиям.
Впрочем, аукцион и без этого был бы признан несостоявшимся – поступила всего одна заявка. Однако если все было бы сделано соискателем контракта правильно, орловская мэрия смогла бы заключить с ним контракт. Так было недавно с московским АО СК «ФЛАН-М», соглашение с которым уже было анонсировано
администрацией, а потом отменено после проверки контрольно-ревизорного отдела.
Напомним, стоимость потенциального соглашения оценивается примерно в полтора миллиарда рублей.