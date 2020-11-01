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15:19, 1 ноября 2020 года

Андрей Клычков сообщил о своём выздоровлении

Видеозапись сообщения губернатора Орловской области опубликована на странице Клычкова в Instagram 1 ноября.


Андрей Клычков: «Дорогие друзья, сегодня я получил официальный статус выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Спасибо всем, кто последние три недели меня поддерживал. Я желаю скорейшего выздоровления тем, кто, к сожалению, сейчас болеет».

Андрей Клычков добавил, что решил потратить выходной день на посещение нескольких строительных объектов в Орле и приступает к активной работе.

О своей болезни губернатор рассказал 12 октября во время общения с подписчиками в Instagram. Он также сообщил, что болеет и его семья и он находится на самоизоляции. В связи с этим, прямой эфир Андрей Клычков провёл из дома.


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