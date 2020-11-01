Андрей Клычков сообщил о своём выздоровлении

Видеозапись сообщения губернатора Орловской области опубликована на странице Клычкова в Instagram 1 ноября.

Андрей Клычков: «Дорогие друзья, сегодня я получил официальный статус выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Спасибо всем, кто последние три недели меня поддерживал. Я желаю скорейшего выздоровления тем, кто, к сожалению, сейчас болеет».