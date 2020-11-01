Андрей Клычков сообщил о своём выздоровлении

Андрей Клычков: «Дорогие друзья, сегодня я получил официальный статус выздоровевшего от коронавирусной инфекции. Спасибо всем, кто последние три недели меня поддерживал. Я желаю скорейшего выздоровления тем, кто, к сожалению, сейчас болеет».
Андрей Клычков добавил
, что решил потратить выходной день на посещение нескольких строительных объектов в Орле и приступает к активной работе.
О своей болезни губернатор рассказал
12 октября во время общения с подписчиками в Instagram. Он также сообщил, что болеет и его семья и он находится на самоизоляции. В связи с этим, прямой эфир Андрей Клычков провёл из дома.